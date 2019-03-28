За секунду до: фотографии сделанные в нужный момент

Способностью не упустить нужный момент могут похвастаться не все фотографы. Наверное, именно поэтому снимки, сделанные в ту секунду, когда происходит нечто неожиданное и интересное, так высоко ценятся. Мы сделали подборку тех самых моментов, от одного взгляда на которые начинаешь представлять, что же случилось дальше....