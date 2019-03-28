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Четверг, 28.03.2019
Продлеваем жизнь: коты и собаки, на которых невозможно смотреть без смеха
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Продлеваем жизнь: коты и собаки, на которых невозможно смотреть без смеха

Коты хороши во многих вещах. Среди них умение приземляться на лапы, сон, навыки лазанья по шкафам и полкам, а также, конечно, они отличные мастера в ненависти по отношению к людям. Но в одном они просто великолепны: коты, как никто другой, могут рассмешить нас. В этом посте вы найдете подборку фотографий, на которых коты и собаки, желая того или нет, вышли очень уж забавными.
Фото: jumor.temaretik.com
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Собаки, Коты, Смех, Юмор, Позитив, Картинки, Смешные картинки, Прикол.
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