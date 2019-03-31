Серьезные ребята: малыши, которые возомнили себя взрослыми Глядя на некоторых детишек просто поражаешься их поведению. Порой они так старательно подражают взрослым, что так и хочется спросить у них жизненного совета! Мы собрали для читателя фотографии детей, которые еще не избавились от сосок и подгузников, но уже поняли, что быть взрослым — это круто.