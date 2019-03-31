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Воскресенье, 31.03.2019
У них большое будущее: юные таланты, которые обязательно станут знаменитыми парикмахерами
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У них большое будущее: юные таланты, которые обязательно станут знаменитыми парикмахерами

Каждый человек хочет кем-то стать в детстве. Но иногда, сама природа делает так, что человек к чему-то предрасположен больше, а чему-то меньше. Вот и новом обзоре была собрана забавная подборка фотоснимков детей, которые определенно в будущем станут отменными цирюльниками.
Фото: jumor.temaretik.com
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