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Приколы с памятниками, которые заставят улыбаться даже самого грустного
Веселые туристы и местные жители на фоне памятников и статуй. Креативность помогла им использовать статуи для того чтобы сделать по-настоящему яркое и запоминающееся фото.
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