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Суббота, 30.03.2019
Мега-позитив: советы для тех, кто хочет стать настоящим котом
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Мега-позитив: советы для тех, кто хочет стать настоящим котом

Все вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни: как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и т.п. Однако такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Коты, Смех, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Прикол.
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