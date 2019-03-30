Оптимизма не занимать: смешные ситуации из реальной жизни Помните поговорку о стакане, который в глазах одних наполовину полон, а у других - наполовину пуст? Так вот, мир держится на оптимистах! Иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора.