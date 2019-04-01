Смешные фото-приколы

Сегодня в выпуске: двухэтажный автобус против моста, инстаграм против реальности; откуда у роботов мягкая кожа, потребление сахара в России, центр подготовки космонавтов в США и РФ, стремный салат, коммунальные войны и другие забавности.