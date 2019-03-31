Злобные тролли: примеры родительских шуток над детьми Дети - это самое прекрасное, что есть в нашей жизни, но иногда они будто испытывают наше терпение, и кажется, что ты сейчас сойдешь с ума. Вот почему так важно сохранять чувство юмора! Герои нашей подборки - те еще шутники, которые не прочь потроллить своих детей.