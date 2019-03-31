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Воскресенье, 31.03.2019
Злобные тролли: примеры родительских шуток над детьми
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Злобные тролли: примеры родительских шуток над детьми

Дети - это самое прекрасное, что есть в нашей жизни, но иногда они будто испытывают наше терпение, и кажется, что ты сейчас сойдешь с ума. Вот почему так важно сохранять чувство юмора! Герои нашей подборки - те еще шутники, которые не прочь потроллить своих детей.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Дети, Родители, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Прикол.
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