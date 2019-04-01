Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Присмотритесь внимательнее: снимки, на которые стоит посмотреть дважды
1 / 22

Присмотритесь внимательнее: снимки, на которые стоит посмотреть дважды

Чтобы сделать достойный кадр, вам вовсе не обязательно создавать постановочную композицию, продумывать все детали и настраивать освещение. Иногда фотографии, достойные внимания, получаются спонтанно. Подборка необычных снимков, к которым вам нужно будет внимательно присмотреться, чтобы рассмотреть все детали.
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешные картинки, Смешное, Приколы, Прикольные картинки, Прикол, Хохот, Настроение. Улыбка.
10:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь