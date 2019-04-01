Присмотритесь внимательнее: снимки, на которые стоит посмотреть дважды Чтобы сделать достойный кадр, вам вовсе не обязательно создавать постановочную композицию, продумывать все детали и настраивать освещение. Иногда фотографии, достойные внимания, получаются спонтанно. Подборка необычных снимков, к которым вам нужно будет внимательно присмотреться, чтобы рассмотреть все детали.