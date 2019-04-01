Воображения не занимать: интересные варианты ремонта вмятин на авто Самое безобидное, что может произойти во время автомобильной аварии, — это царапины и вмятины, оставшиеся на машине. Многие стараются найти альтернативу ремонту, обыгрывая эти дефекты с креативом и юмором.