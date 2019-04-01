Посмейтесь от души: прикольные ролики с забавными домашними питомцами (Видео)

Самые популярные и удивительные животные в наши дни это, безусловно, кошки. Все их породы отличаются по размеру, особенностям и окрасу, темпераменту. Но не нужно забывать и про собак. Они потрясающие животные. Несмотря на все их различия, они также имеют много общего. В этом видео собраны самые забавные кошки и песики, которые вас и удивят, и повеселят. Наслаждайтесь просмотром.