Мимимишность зашкаливает: Кошачья жизнь в забавных гифках Разве найдётся в этом мире человек, которому не нравились бы эти милые, пушистые и забавные создания? Если вы души не чаете в котиках, вам нужно срочно нужно посмотреть нашу подборку! Эти гифки убедят вас, что котики излучают мимишность абсолютно во всех ситуациях, даже когда их пытаются напугать…