Свадьба должна быть запоминающейся: курьезные снимки с торжества Свадьба - это торжественное мероприятие, которое должно запомниться на всю жизнь. Так и случается. Вот только у некоторых все идет не по плану. В этом материале мы собрали несколько комичных фотографий, на которые без слез не взглянешь.