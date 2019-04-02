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Вторник, 02.04.2019
Здесь явно что-то не так: смешные и нелепые снимки из жизни
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Здесь явно что-то не так: смешные и нелепые снимки из жизни

Бывают такие фотографии, что хочется смотреть бесконечно - потому что они очень красивы, а бывают такие, на которые приходится смотреть очень долго, чтобы понять что там вообще происходит? Изо дня в день мы делаем примерно одинаковые вещи, но иногда в нашей системе случается сбой и происходят смешные и нелепые странности.
Фото: jumor.temaretik.com
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