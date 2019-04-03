Не скучайте: прикольные и нелепые снимки из серии "почти получилось"

Как часто в жизни у вас что-то не получается? Иногда не хватает времени, иногда так складываются обстоятельства, а иногда процесс просто не идет! Всем этим людям не хватило совсем чуть-чуть терпения, исполнительности, желания, везения и чего-то ещё, и в итоге мы наблюдаем вот такие результаты их деятельности!