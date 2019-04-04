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Счастье в простых вещах: довольные собаки, которым в лицо бьет ветер
Собака, высунувшаяся из окна движущегося автомобиля, — идеальная иллюстрация счастья. Но почему именно псы так любят высовываться из окон машин? Большинство ученых и экспертов по собакам полагают, что это связано с тем, что из всех чувств эти животные больше всего полагаются на свое отличное обоняние. Воздух, который бьет им в лицо во время езды, представляет собой отличный источник информации об окружающем мире.
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