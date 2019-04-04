Ручка, бумага и смартфон: смешные образы для котиков Если вам нужно провести некоторое время в компании с кошкой, и из вещей под рукой есть только ручка, бумага и смартфон, то можно весело позабавиться, примерив ей несколько образов. Как это сделать? А взгляните на эту фотоколлекцию — заодно и улыбнетесь