Народная реклама: шедевры маркетинга с рынков и базаров Порой, в своей стремлении продать товар, продавцы делают ему очень странную, нелепую, но при этом жутко смешную рекламу. Но самое забавное, что такая реклама обычно на самом деле срабатывает, привлекая внимание покупателей. Ведь разве можно равнодушно пройди мимо картошки, на которой написано, что она вкусная, как мясо?!