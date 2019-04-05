Горе-дизайнеры: подборка смешных провалов

Профессиональный дизайнер всегда был и есть на вес золота, так как лепить все подряд может каждый, но только он может делать это со вкусом. Кажется, обратился к дорогому дизайнеру и проблема решена? К сожалению, нет, ибо не все кто берет много денег за дизайн, являются хорошими специалистами.