Забавные иллюстрации о том, какого это быть котом

Наверняка не один из вас хоть раз в жизни да завидовал своему коту. Или даже мечтал немного побыть на его месте. А быть котом - это не так и просто. Чтобы овладеть искусством котофейства, надо знать кое-какие правила.