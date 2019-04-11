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Забавные иллюстрации о том, какого это быть котом
Наверняка не один из вас хоть раз в жизни да завидовал своему коту. Или даже мечтал немного побыть на его месте. А быть котом - это не так и просто. Чтобы овладеть искусством котофейства, надо знать кое-какие правила.
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