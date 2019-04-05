Уморительные комиксы о повседневной жизни девушек Все девушки прекрасны - это факт. Все девушки уникальны - это тоже факт. Однако есть ситуации, глядя на которые большинство девушек воскликнет: "Да это же я!". Не исключение и художница, известная в инстаграме под ником fluff, обладающая редким умением посмеяться над собой.