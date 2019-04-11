Кошечка Котечка или юморные иллюстрации о женских проблемах Минская художница Анастасия Машрумова стала известна тем, что придумала серию комиксов, главной героиней которых стала кошка Котечка. Несмотря на то, что Котечка является кошкой, живет она вполне человеческой жизнью, и проблемы у нее точно такие же, как и у любой другой женщины.