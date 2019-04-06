Лови момент: снимки сделанные в нужное время и месте

Еще раз убеждаемся, что порой случайное и неожиданное фото получается намного лучше профессиональных кадров, к которым готовятся много часов. Очередная подборка невероятно удачных моментов, а главное - ракурсов.