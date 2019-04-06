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Суббота, 06.04.2019
Юморные комментарии водителей в автомобильных пробках
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Юморные комментарии водителей в автомобильных пробках

Чтобы не скучать в пробках, многие автомобилисты ведут разговоры с помощью карт-маршрутизаторов. Затрагивая самые разные темы, им удаётся пообщаться, повеселиться, поиграть, пошутить и и ещё много чего. В этой коллекции вы увидите лишь малую часть прикольных комментариев!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Пробки, Юмор, Позитив, Прикол, Комментарии с дорожных пробок, Веселые комментарии.
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