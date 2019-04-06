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Суббота, 06.04.2019

Смех до слез: позитивная подборка роликов с животными (Видео)

Каждый человек, у которого жил хотя бы кот, с легкостью вспомнит хотя бы десяток веселых историй, которые с этим котом приключились. Что уж говорить про владельцев более экзотических животных. Достаточно посмотреть несколько выпусков для того, чтобы убедиться - видео приколы с животными на пике популярности. И кажется, в обозримом современном человеком будущем топовые позиции они не сдадут.
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Видео, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Приколы, Хохот, видео с животными.
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