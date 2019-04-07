Уморительные снимки животных, которые поднимут вам настроение Большинство ситуаций требуют серьёзного вмешательства, но некоторые из них можно решить простым просмотром приятных глазу картинок. А что может быть лучше, чем очаровательные братья наши меньшие (а иногда и не только они)? Во время просмотра этой подборки вы почувствуете, что проблемы становятся меньше, а жизнь налаживается. Проверено!