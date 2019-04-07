Детский произвол: фотографий о нелегкой жизни животных в домах где есть дети

Дети вносят в жизнь каждого человека небывалое разнообразие и огромное количество головной боли. Так, в традиционном юмористическом обзоре были собраны уникальный Фотографии, сделанные в тех "злополучных" домах, где уже завелись дети. Снимки помогут убедиться в том, что страдают от детского произвола не только родители, но и домашние животные. Приятного просмотра и хорошего настроения!