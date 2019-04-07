Чудики из соцсетей: смешные снимки из всего Интернета

Помнится, мы не раз слышали выражение о том, что люди просто завалили интернет мегастранными и бесполезными фотографиями. И, кажется, это все-таки так и есть. Ну и ладно. Хоть настроение поднимают и уже неплохо!