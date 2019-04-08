Задумайтесь дважды, прежде чем идти в тату-салон: Забавные значения татуировок Татуировки как правило делаются для того, чтобы украсить и лишний раз подчеркнуть красоту своего тела, однако сначала лучше узнать их значение. Вашему вниманию предлагается подборка татуировок-иероглифов, которые делать не стоит.