Курьезные фотографии из серии "Ты делаешь это неправильно"

Почему они делают все это так, а не иначе? Наверное, они и сами не смогут ответить на этот вопрос. Между тем, продолжая делать это, они, возможно, и не подозревают, что делают это неправильно…