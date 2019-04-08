Юморное и очень буквальное значение слов в картинках

Художник, который представляется одним лишь именем, Игорь, рисует необычные комиксы, в которых он привычные фразы или слова выглядят странно. Забавные работы этого художника, в которых ему удалось изобразить совершенно иной смысл слов.