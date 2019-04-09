Пушистые самоеды: Удивительная порода собак, которые не отличаются от мишки Тедди

Самоеды - древняя порода собак. Они появились почти 3000 лет назад, и с тех пор не перестают привлекать людей своей улыбкой, пушистостью и непосредственностью. Они - как белые медведи, только намного дружелюбнее. И это не просто собаки, а самые настоящие члены семьи!