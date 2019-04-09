Уморительные животные, которые делают нашу жизнь более насыщенной

Времяпрепровождение с кошкой или собакой в течение нескольких часов - даже если это не ваш питомец - может значительно повлиять на настроение. Разумеется, в лучшую сторону. И многие с этим согласятся, потому что огромное количество людей хотели бы плюнуть на все и просто наслаждаться компанией своих четвероногих и усатых друзей!