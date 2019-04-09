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Смешные комиксы про коня Горация в работах финского художника
Предлагаем вашему вниманию комиксы-карикатуры, которые рисует финский художник Самули Линтула, более известный под своим псевдонимом Самсон. Героем комиксов на злобу дня стал конь Гораций, который живет вполне человеческой жизнью и даже страдает кофеиновой зависимостью.
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