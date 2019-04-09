Вот невезуха: забавные фейлы о том, что день точно не удался

Эта подборка поднимет настроение на весь вечер! Если вы хотите посмеяться с реальных приколов, тогда вам именно сюда! Мы подготовили вам очередную подборку приколов, которые покажут вам, что неудачи бывают очень смешными!