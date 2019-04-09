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Вторник, 09.04.2019
Быть котом - настоящее искусство: смешные котофото
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Быть котом - настоящее искусство: смешные котофото

И что в этих кошках такого уж волшебного? Ну лапы, ну хвост. А смотришь на них — и сердце превращается в кусочек розового желе. Если вас это не пугает, смело смотрите на кота Пикассо и других пушисто-когтистых питомцев, созданных исключительно для поклонения и любви. В этой статье собраны котофото, каждое из которых — произведение искусства и вообще шедевр. Ну разве не мяу?
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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