Быть котом - настоящее искусство: смешные котофото И что в этих кошках такого уж волшебного? Ну лапы, ну хвост. А смотришь на них — и сердце превращается в кусочек розового желе. Если вас это не пугает, смело смотрите на кота Пикассо и других пушисто-когтистых питомцев, созданных исключительно для поклонения и любви. В этой статье собраны котофото, каждое из которых — произведение искусства и вообще шедевр. Ну разве не мяу?