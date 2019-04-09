Море любви или океан проблем: что получают люди, заводя кошек

Люди заводят кошек, чтобы любить их, ну и чтобы те отвечали им взаимностью. Наивно полагать, что эти своенравные пушистые задницы будут встречать вас с работы и спокойно лежать на ваших коленях мурлыча от удовольствия. Вместо этого они испортят вам жизнь. Смотрите сами.