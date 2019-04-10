Забавный Гугл-перевод вывесок и рекламы с китайских провинций Китайцы не перестают смешить нас странными, необъяснимыми, забавными, но неизменно смешными вывесками. Все эти магазины, рестораны и салоны красоты находятся в китайском городе Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян.