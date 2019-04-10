Бюджетный ремонт: Уморительные приколы народных мастеров

"Мастера" из народа тоже могут быть очень креативными. Если вы надеетесь на профессиональный ремонт своего авто, рекомендуем не брать пример с этих "гаражных профессионалов", обладающих довольно странным понятием об эстетике и эргономичности!