"Ты не ты, когда голодный": Веселая подборка с кошками, которые ну очень хотят покушать

Ни один человек не сможет спокойно смотреть на эти фотографии, потому что эти бедные, несчастные создания, не евшие уже целых 30 минут, своим видом способны разметать в клочья сердце любого!