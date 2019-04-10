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Среда, 10.04.2019
Провальные фешн-дизайны одежды, от которых не сдержать смех
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Провальные фешн-дизайны одежды, от которых не сдержать смех

Фэшн-дизайн - это творческий процесс, состоящий из нескольких этапов, в результате чего образ, родившийся в голове, перемещается на эскиз и, в конечном итоге, превращается в одежду, которая вешается в гардероб. Это так должно быть, однако, глядя на эти фотографии, у многих из вас наверняка промелькнет мысль о том, что этим дизайнерам лучше было сохранить свои идеи при себе.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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