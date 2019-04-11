Юморные мемы на тему первого снимка черной дыры на просторах Интернета Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути, представленное вчера учеными, оказалось весьма размытым и не очень четким. Именно поэтому оно стало темой для множества шуток. Черную дыру же прозвали "Оком Саурона", а в сети появилось немало мемов и забавных картинок.