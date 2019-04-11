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Четверг, 11.04.2019
Юморные мемы на тему первого снимка черной дыры на просторах Интернета
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Юморные мемы на тему первого снимка черной дыры на просторах Интернета

Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути, представленное вчера учеными, оказалось весьма размытым и не очень четким. Именно поэтому оно стало темой для множества шуток. Черную дыру же прозвали "Оком Саурона", а в сети появилось немало мемов и забавных картинок.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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