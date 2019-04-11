Потешные мейн-куны сделают ваш день Кошки породы мейн-кун - это роскошная шерсть, гордая осанка, мудрые глаза и... поведение обычной кошки, потому что в этом плане они ничем не отличаются от своих сородичей, поэтому эта коллекция фотографий не будет неожиданностью ни для владельцев мейн-кунов, ни для владельцев кошек вообще!