Минута юмора: забавные моменты в гифках, которые рассмешат любого Забавные гифки, которые заставят улыбнуться всех. Опасный трюк на мотороллере, катапульта для "запуска" людей в водоем, задержание невысокого парня и другие интересные моменты, которые попали в объектив камеры.