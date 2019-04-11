Счастливые люди, для которых развод - праздничный день

Обычно, развод заканчивается болезненным разделом имущества и взаимной ненавистью, однако эти смешные снимки продемонстрируют, что развод может принести счастье. Всех людей из этой подборки, пожалуй, можно назвать одними из самых счастливых в мире. Почему?