Сантехники - очень творческие люди: курьезные снимки, доказывающие это

Есть люди, про которых можно сказать, что они "на своем месте", и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот 18 сантехников из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.