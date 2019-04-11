"Креативные" поделки своими руками: ожидание и реальность Интернет наполнен подробными красочными инструкциями по хендмейду, и может показаться, что в каждом доме теперь есть какая-нибудь красивая вещь, сделанная своими руками. На самом деле нет. У людей по-прежнему не получается сделать то, что им обещают яркие картинки, и это по-прежнему очень смешно. Что ж, они хотя бы попытались.