Женская жизнь - штука интересная: анекдоты и шутки, которые поднимут настроение

Женская жизнь — штука интересная и разнообразная. В ней переплетается множество компонентов — любовь, семья, дети, работа, дружба, мода, развлечения… И если все это приправлено юмором — весь этот калейдоскоп становится приятным и позитивным. Мы собрали несколько ярких шуток и анекдотов о женской жизни, которые обязательно подарят Вам прекрасное настроение.