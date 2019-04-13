Короли кухни: мужчины, которые осваивают готовку Некоторые полагают, что мужчины и кухня - это вещи исключительно не совместимые. В действительности это не так. Из мужчин получаются вполне себе годные повара. Само собой, сначала для этого им требуется потратить достаточно много времени на освоение кулинарной науки. Именно об этом и новый обзор, в котором были собраны откровенно курьезные фотоснимки.